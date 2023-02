Angeli Merkel uručena nagrada UNESKO za mir

JAMUSUKRO – Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel dobila je danas u Obali Slonovače nagradu UNESKO-a za mir za odluku da primi više od 1,2 miliona migranata u Nemačku, uprkos pritiscima u toj zemlji i kod evropskih partnera.

Kako navodi AP, organizatori su istakli da je Merkel pokazala političku hrabrost kada je Nemačka između 2015. i 2016. dočekala izbeglice koje su pobegle od sukoba u Siriji, Iraku, Avganistanu i Eritreji.

Nagrada za mir pod nazivom ‘Feliks Hufe-Boinji’ koja je Angeli Merkel danas dodeljena nosi ime prvog predsednika Obale Slonovače nakon izborene nezavisnosti od Francuske 1960. godi, a nagrada je uručena u Jamusukrou, glavnom gradu Obale Slonovače i rodnom gradu Hufe-Boinjija, navodi AP.

Predsednik žirija koji je dodelio nagradu i dobitnik Nobelove nagrade za mir Denis Mukvege pohvalio je Merkel zbog odluke da „otvori kapije Nemačke“ u vreme kada druge zemlje to nisu htele.

„Pokazali ste javnom mnjenju i donosiocima odluka da ne moramo da branimo samo svoja, već i prava drugih u kriznim vremenima, da je svakom društvu više nego ikada potrebno da poštuje i štiti ljudska prava bez ikakve diskriminacije. Pohvaljujemo vašu humanost, vaš duh solidarnosti i vaš oštar osećaj za etiku i vaše inspirativno vođstvo“, rekao je Mukvege.

Merkel je po uručenju nagrade govorila o aktuelnim izbegličkim krizama, posebno o ratu u Ukrajini.

„Mislili smo da je vreme ratova u Evropi prošlo, ali od 24. februara prošle godine, kada se dogodila žestoka agresija Rusije na Ukrajinu, došli smo do tužnog zaključka da to nije slučaj. Rat je uzdrmao Evropu do njenih korena“, rekla je Merkel.

(Tanjug)

