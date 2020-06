Anonimusi najavili nove strašne detalje o pogibiji princeze Dajane

Hakerska grupa Anonimusi koja se ponovo aktivirala posle tri godine tvrdi da je britanska princeza Dajana navodno ubijena zbog saznanja o mračnim tajnama kraljevske porodice.

Hakerska grupa nagoveštava da je kraljevska porodica morala da prikrije svoje tajne i da bi to učinila, oni su navodno planirali da eliminišu princezu Dajanu i da je trajno ućutkaju, piše Blic.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.

Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020