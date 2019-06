EU odgovorna za migrante stradale u Mediteranu?

PARIZ – Više od 40.000 ljudi zaustavljeno je u Mediteranu i odvedeno u kampove zbog evropske migracione politike, koja je odgovorna za zločine protiv čovečnosti, navodi se u dokumentu koji su advokati za ljudska prava dostavili Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), piše AP.

Citirajući dokumente EU, izjave francuskog predsednika, nemačke kancelarke i ostalih visokih zvaničnika Unije, u dokumentu se tvrdi da su zvaničnici EU direktno odgovorni za smrt migranata na zemlji i moru i njihovog, kako oni tvrde, „mučenja“ u rukama libijske obalske straže.

U dokumentu se ne navode imena evropskih zvaničnika.

„Ostavićemo to tužiocima, ako se on ili ona usude da odu u strukture moći i istražuju u srcu Brisela, Pariza, Berlina i Rima i da pregledom arhiva o sastancima i pregovorima vide ko to iza scene pokušava da ‘progura’ politiku koja je do sada prouzrokovala smrt 14.000 ljudi“, rekao je advokat Huan Branko.

MKS je sud poslednje istance koji rešava slučajeve ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida kada druge zemlje ne žele ili nisu u mogućnosti da procesuiraju.

Prema dokumentu, na teret EU između ostalog se stavlja i odluka da se krajem 2014. godine okonča spasilačka operacija „Mare Nostrum“ u kojoj je, prema njihovim tvrdnjama, u samo jednoj godini iz Mediterana spašeno 150.810 migranata.

Operacija je zamenjena operacijom „Triton“, koju je finansiralo 28 nacija EU, ali se navodi da brodovi Tritona nisu patrolirali obalama Libije.

Prema navodima agencije broj stradalih na Mediteranu se tada povećao.

Godine 2014. oko 3.200 migranata je stradalo u moru.

Naredne godine, broj je porastao na više od 4.000, a u 2016. godini taj broj se, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, povećao na preko 5.100 smrtnih slučajeva i nestanaka.

(Tanjug)