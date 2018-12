AP: Ne stajte narodu na žulj – pouka za Makrona i Luja XVI

VAŠINGTON – Demokratija je u Francuskoj zamenila monarhiju, ali kultura naroda koji na ulicama Pariza izliva svoj gnev zbog nejednakosti nije se promenila, pa bi se danas mogle povući paralele između predsednika Emanuela Makrona i kralja Luja XVI, koji je 1789. bogataše poštedeo poreza i to skupo platio, navodi AP.

Francuski radnici bunili su se 1789. na ulicama zbog povećanja poreza, ekonomske nejednakosti i uočene neprikosnovenosti vladara, a slični prizori mogli su se videti u francuskoj prestonici i tri protekle subote zaredom.

Luj XVI je svoje poteze svojevremeno platio glavom, podseća američka agencija.

„Ako ljudi porede Makrona sa Lujem XVI, to je upozorenje da on nije naučio lekciju iz istorije. Oni ne žele bukvalno njegovu glavu, ali je to snažna poruka da se osećaju ignorisanim“, kaže sociolog Mišel Vjeviorka.

Makron je juče odustao od povećanja poreza na gorivo, ali je njegov imidž lidera koji se ne može uzdrmati ozbiljno oštećen, zaključuje AP.

