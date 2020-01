Apokalipsa u Australiji: Izgorelo dve trećine Srbije (foto)

Ovo je šest stvari koje treba da znate o strahovitim požarima u Australiji, koji su nekoliko puta veći od onih koji su zahvatili Amazoniju prošle godine ili Kaliforniju 2018. godine.

THREAD: list of links where you can make donations to fight fires in Australia.

if you can't donate, PLEASE share, speak out, relay the information, we are facing an extreme climate emergency and Australia needs our help. pic.twitter.com/SRqfi8SSPj

— marine (@alyciamrgan) January 4, 2020