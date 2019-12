Apokaliptične slike sa auto-puta na kojem su se sudarila 63 vozila (video)

Zbog guste magle i poledice na auto-putu na istoku Virdžinije u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala 63 vozila. U sudaru je povređeno 35 osoba.

Zbog sudara, koji se desio u jutarnjim časovima po lokalnom vremenu na oko 80 kilometara istočno od Ričmonda, auto-put je zatvoren u oba pravca.

Police are investigating a series of chain reaction crashes that led to a 63-vehicle pileup on I-64 in Virginia this morning. Officials said fog and ice were on the roadway at the time of the crash. 35 people were transported to the hospital #8NN

December 22, 2019