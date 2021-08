Arapsko more: Napad dronom na tanker, dvoje poginulih

DUBAI – Američki stručnjaci za eksplozive saopštili su u subotu uveče da je na tanker sa naftom, koji je plovio u Arapskom moru nadomak obala Omana, izvršen napad dronom u kojem je poginulo dvoje članova posade broda.

Napad bespilotnom letelicom na tanker Mercer Strit prvi je smrtonosni napad na neki komercijalni brod u ovom regionu koji potresaju tenzije između Irana s jedne, Izraela, SAD i njenih saveznika s druge strane, prenosi AP.

Iako niko nije preuzeo odgovornost za napad, izraelski zvaničnici optužuju Iran da stoji iza ovog smrtonosnog vazdušnog udara bespilotnom letelicom.

Američki nosač aviona US S Ronald Reagan i raketni razarač US S Mičer dopratili su oštećeni tanker do sigurne luke, potvrđeno je iz sedišta 5. flote američke mornarice na Bliskom istoku.

U napadu je ciljan komandni most tankera, a u napadu je probijena kabina brodskog mosta, potvrdio je jedan američki zvaničnik.

Kompanija je saopštila da su u napadu poginula dva člana posade, jedan iz Velike Britanije, a drugi iz Rumunije, kao i da nema povređenih među ostalim članovima posade.

Izraelski zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti okrivili su Teheran za ovaj napad, ali nisu ponudili nikakve dokaze u prilog svojim optužbama.

Istovremeno, ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid da je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Dominikom Rabom o „potrebi da se oštro odgovori“ na napad, ali nije eksplicitno okrivio Iran.

(Tanjug)

