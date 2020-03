Arelas: Grčka je dobro organizovana,migranti ne mogu da prođu

ATINA – Ovo je izuzetno dobro organizovan plan suprotne strane, koji nema nikakve veze sa migracionim ili izbegličkim talasom koji traži bolji život u Evropi i Grčkoj, izjavio je danas predsednik Helenske federacije službenika granične policije Panajotis Arelas na graničnom prelazu Kastanies sa Turskom.

On je upozorio one koji razmišljaju o pokušaju prelaska granice da je malo verovatno da će uspeti, dok će oni koji su uspeli sigurno biti uhapšeni, jer su grčke snage sada raspoređene duž čitave granice duge 200 km i svakim danom su sve bolje organizovane, prenela je ANA.

„Poruka koja se mora čuti petog dana jeste da je, kako dani prolaze, naša strana sve bolje organizovana na operativnom frontu“, rekao je Arelas i dodao da su tako dobro organizovani da migranti ne mogu nigde da prođu.

„Procenjujemo, sa kolegama sa kojima sam razgovarao, da će biti vrlo teško da se prođe, a i oni koji prođu imaju 100-postotnu sigurnost da će biti uhapšeni“, rekao je on.

Već je bilo hapšenja, podsetio je on i istakao da oni koji se sada okupljaju na grčkoj granici nisu izbeglice, već ekonomski migranti.

„Kristalno je jasno da to nisu izbeglice, sada je dokazano da su to migranti“, kazao je Arelas i dodao da su to ljudi koji su bili u Turskoj mesecima ili čak godinama i da je jasno vidljivo da su ih vodili ka granicama Grčke kako bi se probili.

Osvrćući se na situaciju na granicama danas, on je rekao da je danas bio težak dan.

„Imali smo nekoliko napada sa druge strane“, istakao je Arelas i dodao da je očigledno da su napadi bili organizovani, ali na više različitih lokacija.

Bilo je pokušaja da uđu, pa smo ih odgurnuli da bismo zadržali naše granice zatvorenim.

„Očigledno je da su ti ljudi gurnuti da se kreću na malom prostoru na graničnoj liniji, kod ograde“, rekao je on, napominjući da je suzavac više puta upotrebljen na grčkoj strani ispred okupljenih migranata.

