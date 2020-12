Argentina legalizovala abortus

Senat Argentine je usvojio zakon o legalizaciji abortusa, što se smatra pobedom ženskog pokreta koji se decenijama borio za to pravo.

Argentina je najveća latinoamerička zemlja koja je legalizovala abortus, a očekuje se da će odluka parlamenta imati uticaj na druge zemlje regiona u kojem je ta procedura uglavnom zabranjena. Abortus nije zabranjen na Kubi, u Urugvaju, Meksiko Sitiju, meksičkoj državi Oahaka, i Francuskoj Gvajani.

Prema danas usvojenom Zakonu, abortus će biti legalan do 14 nedelje trudnoće, a posle toga jedino u slučaju silovanja i ugroženosti života majke. Prekid trudnoće do sada je bio dozvoljen jedino u ta dva slučaja, iako aktivisti navode da to u nekim provincijama nije uvažavano.

Uprkos oštrom protivljenju uticajne Rimokatoličke crkve, Senat je usvojio Zakon sa 38 glasova za i 29 protiv, uz jedan uzdržan, posle maratonske debate koja je počela juče posle podne.

Zakon je prethodno usvojio donji dom parlamenta, a podržava ga i predsednik Argentine Alberto Fernandes, što znači da je Senat bio poslednja prepreka.

I protivnici i pristalice abortusa okupili su se danas ispred Senata, uz slavlje gradjana i aktivista koji su se dugo zalagali za legalizaciju prekida trudnoće.

Feministički pokret u Argentini zahtevao je legalizaciju abortusa duže od 30 godina, a aktivisti navode da bi današnje usvajanje Zakona moglo da bude tačka preokreta u Latinskoj Americi, gde je izrazit uticaj Rimokatoličke crkve.

Prema podacima vlasti, nelegalni abortusi su doveli do smrti 3.000 osoba u Argentini od 1983. godine.

