Arh. Jovan: Ne poistovećivati ukrajinsko crkveno pitanje sa MK

BEOGRAD – Poglavar Ohridske arhiepiskopije, koja unutar Srpske pravoslavne crkve SPC ima status autonomije, Jovan (Vraniškoski) kaže da je tzv. ukrajinski crkveni slučaj koji potresa Pravoslavnu crkvu potpuno različit od makedonskog pitanja, te da se ta dva slučaja ne mogu poistovetiti.

„Najviše zato što je SPC 1922. godine dobila tomos za ove teritorije. To bi značilo da bi Konstantinopolj morao sam sebe da pogazi, a drugi razlog je što su na Kritskom saboru potvrđeni svi tomosi autokefalnih crkava. Sa sigurnošću kažem da su tomosom iz 1922. SPC predate teritorije u današnjoj Makedoniji“, rekao je Jovan za list Danas.

On kaže i da je arhiepiskopija tek nedavno izašla iz perioda progona koji je trajao od 2002. do 2017. godine, kao i da Ohridska arhiepiskopija čeka da bude registrovana kao verska zajednica i dobije legalni status u Severnoj Makedoniji jer je, dodaje, onemogućena crkvena služba onako kako bi ljudi to očekivali.

„Svi imamo, bar za sada, bogoslužbena mesta gde možemo da služimo nedeljom i praznikom. Treba imati u vidu da to nisu klasične crkve kao što su ljudi navikli. Sve klasične crkve i manastire uzurpirala je makedonska raskolnička organizacija. Mi ne da nemamo mogućnosti da u njima služimo, nego nam ne daju ni da izgradimo nove hramove. Zato uporno nastoje da nas ne registruju uprkos presudi Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura iz 2017. godine, koja nalaže Skoplju da Arhiepiskopiju registruje kao posebnu versku zajednicu“, napomenuo je Jovan.

Upitan ko su vernici Ohridske arhiepiskopije u Severnoj Makedoniji navodi da su to devedeset odsto stanovnici Makedonije.

„Na liturgije dolazi vrlo malo Srba koji žive u Makedoniji. Ne iz tendencioznih razloga nego jer su liturgijski neucrkovljeni. Zato i izgleda da mi nemamo njihovu podršku. Sa bolom u duši kažem da su to totalno necrkveni ljudi“, naveo je arhiepiskop ohridski.

Povodom usvajanja zakona o verskim slobodama u Crnoj Gori ističe da je „osuđen na propast“.

„To je projekat koji neće uspeti državi Crnoj Gori zato što je besmisleno u 21. veku oduzimati ono što nisu radili čak ni komunisti“, zaključio je Jovan.

