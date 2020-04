Armani: Izvukao sam lekciju o iz ove krize o trajanju mode

TRST – Čuveni modni kreator Đorđo Armani poručio je da je nemaralno to što je modna industrija usvojila brze promene modnih trendova u nadi da će prodati više i da je to razlog njenog propadanja, a da on to više ne želi da radi, i da je to možda najvažnija lekcija koju je izvukao iz ove krize.

„Nema smisla da jedna od mojih jakni ili odela živi u radnji samo tri sedmice, i da odmah postane zastarela, da bi bila zamenjena novom robom, koja se ne razlikuje previše od one koja im je prethodila. Ne radim tako, smatram da je nemoralno to raditi. Oduvek sam verovao u ideju bezvremenske elegancije, u stvaranje odeće koja će trajati s vremenom“, pise Armani za komercijalni magazin modne industrije Dejli ver Dejli (WWD).

(Tanjug)