Asanzova partnerka trazi od Bajdena da povuce optuzbe

LONDON – Partnerka osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža Stela Moris pozvala je američkog predsednika Džoa Bajdena da preinači odluku administracije njegovog prethodnika Donalda Trampa i povuče tužbu protiv Asanža za špijunažu.

Ona je ispred zatvora Berlmarš, u kome se nalazi Asanž, rekla za agenciju PA da je potpuno jasno da je Bajdenova administracija trebalo da odbaci slučaj, prenosi Ivning standard.

„Bajdenova administracija ne može istovremeno da brani slobodu medija i nastavlja ovaj postupak. To je gore od licemjerja. To je direktan napad na temelje onoga što državu čini slobodnom i otvorenom, a to je nešto što ne može da se pali i gasi na prekidač. To je mračna ostavština koju Bajden čini svojom, osim ako ne napravi zaokret, a to bi morao da učini“, rekla je Moris, koja sa Asanžom ima dvoje dece.

Asanž se nalazi u zatvoru Belmarš, a danas bi trebalo da bude održano saslušanje o izručenju Asanža SAD, koga ta zemlja sumnjiči za špijunažu.

SAD su Asanža osudili po 17 tačaka za špijunažu 2019. godine na 175 godina zatvora, nakon što ga je ambasada Ekvadora, u kojoj se nalazio od 2012. godine predala britanskim vlastima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.