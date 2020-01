Astronaute užasnula slika požara u Australiji (foto)

Italijanski astronaut Luka Parmitano, koji se nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici, saopštio je da posada stanice nikada nije videla iz svemira požar toliko „zastrašujućih razmera“ kao u Australiji.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020