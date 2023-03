Atina: Na protestu 10.000 ljudi, sukobi sa policijom, petoro uhapšenih

ATINA – U Atini je na Trgu sintagma danas, zbog železničke nesreće u Larisi u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi, održan protestni skup i marš, u kojem je učestvovalo oko 10.000 ljudi.

Policija je uhapsila pet ljudi zbog nasilja prema pripadnicima snaga bezbednosti, prenosi Katimerini.

Kako prenosi portal, policija je saopštila da je grupa od više od 200 ljudi na marginama protesta gađala policiju kamenicama i molotovljevim koktelima, pri čemu je povređeno sedam policajaca koji su prebačeni u opštu vojnu bolnicu u Atini.

Policija je navela da je okupljanje u centru nastavljeno nakon incidenata, a oko 300 ljudi je ostalo ispred grčkog parlamenta do kasno popodne.

Demonstracije su održane na inicijativu sindikata i studentskih i ženskih udruženja, u okviru 48-časovnog štrajka železničara.

Skupu je prisustvovala brojna delegacija Centralnog komiteta Komunističke partije Grčke predvođena generalnim sekretarom Dimitrisom Kucumbom, a poručeno je da zločini u vezi sa železničkom nesrećom u Larisi neće biti zataškani, kao i da nije odgovoran jedan radnik, već sve prethodne vlade.

Potpredsednik Sindikata zaposlenih u „Helenik trein“ i član Panhelenske železničke federacije Ilijas Trevlos istakao je da danas, i pored velikih mogućnosti koje pruža tehnologija, vozovi u Grčkoj saobraćaju u uslovima iz 60-ih godina.

Studenti su pozvali na novi miting u organizaciji studentskih udruženja u sredu.

Veliki miting je završen tako što su desetine crnih balona ispunile nebo.

Centri za rad u Atini i Pireju odlučili su da 8. marta obustave rad od 12 do 16 časova i pozvali su sindikalne organizacije da donesu odluku da se protest transformiše u štrajk svih zaposlenih.

Sindikati železničara nastaviće štrajk i naredna tri dana.

U sudaru brzog putničkog voza, sa više od 350 putnika, sa teretnim vozom u blizini grada Larise u noći između utorka i srede, poginulo je 57 ljudi, uglavnom studenata.

Vlasti su uhapsile upravnika stanice u gradu Larisa, a utvrđeno je da je preusmerio prigradski voz na pogrešan kolosek.

Šef stanice suočava se sa teškim optužbama za narušavanje bezbednosti u saobraćaju, a za to delo je zaprećena kazna od deset godina zatvora do doživotne robije.

On se suočava i sa optužbama za višestruko ubistvo iz nehata, ali i optužbama za nanošenje telesnih povreda.

Prema optužnici, koja je podignuta protiv njega, propusti su ozbiljni, ne svode se samo na njegovu grešku što je voz uputio u pogrešnom smeru, već se navodi i da je mogao da vidi voz koji je pogrešno skrenuo i da ispravi svoju kobnu odluku, objavili su grčki mediji.

To je najveća železnička nesreća u Grčkoj, a pre ove najveća je bila 1968. godine, kada su poginule 34 osobe u nesreći u južnom Peloponezu.

(Tanjug)

