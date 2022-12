Australija dočekala Novu godinu uz spektakularni vatromet (video)

Australija je u dočekala Novu 2023. godinu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu velikim vatrometom iznad sidnejske luke, a više od milion ljudi je Novu godinu dočekalo na ulicama Sidneja.

As always, Australia is showing the world how it's done. For the first time, Sydney's iconic Harbour Bridge featured a rainbow waterfall as part of its fireworks display to welcome the new year in 2023. pic.twitter.com/TQkD6rmcEM

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 31, 2022