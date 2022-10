Austrija nikada neće prihvatiti korupciju

BEČ – U Austriji nikada nećemo prihvatiti korupciju kao normalno stanje, poručio je danas predsednik Austrije Aleksander van der Belen na vanrednoj konferenciji za štampu povodom novih optužbi u vezi afere oko bivšeg kancelara Sebastijana Kurca, uz primedbu da se nadao da će se njegov prvi izlazak pred medije posle pobede na predsedničkim izborima za drugi mandat ticati druge teme.

Nekadašnji bliski saradnik Kurca, bivši generalni sekretar u Ministarstvu finansija Tomas Šmid je, tražeći status krunskog svedoka, optužio nekadašnjeg kancelara, ali i aktuelnog predsednika parlamenta Volfganga Sobotku za malverzaciju i korupciju.

Kurc i Sobotka su odbacili sve optužbe i najavile tužbu protiv Šmida, a raniji kancelar objavio je i tajni snimak jednog telefonskog razgovora koji negira njegove tvrdnje.

Radi se o poverenju u demokratiju, koje je poljuljano. Poslednji dani su bili obeleženi uznemirenjem. Neću to tako da prihvatim, jer mnogi ljudi okreću leđa politici, i to mogu da razumem. I ja vidim šta se dešava i mislim da to tako ne može biti“, rekao je Van der Belen.

On je kazao da su „četovi“ koji su počeli prošle godine „sa par kapi“, danas postali velika „poplava“, koja je oštetila osnove demokratije.

„Sve je jasnije da ta šteta neće moći lako da se sanira. To što se poslednjih dana videlo nije mala vodena fleka, već masivna šteta koja nagriza supstancu demokratije i potrebna je generalna sanacija. Moja je obaveza da tobude učinjeno“, istakao je on.

Van der Belen je kazao da je dobro što se vidi da nezavisno pravosuđe radi svoj posao.

Međutim, ukazuje da se ne radi samo o pravnoj dimenziji afere, već o nestanku poverenja.

„Demokratija može funkcionisati samo ako odgovorni politički lideri mogu da opravdaju poverenje dobijeno od građana. Potrebna nam je transparentna generalna sanacija poverenja“, podvukao je on.

Van der Belen je kazao da političari treba da povrate poverenje građana u demokratiju, daju verodostojne garancije da ono što su videli nije nešto što je normalno u Austriji.

„U Austriji nikada nećemo prihvatiti korupciju i prihvatiti je kao normalnost. Neću mirovati dok se ne oslobodimo tog tereta i uspostavi poverenje. Zatražio sam mere prevencije“, poručio je on.

Van der Belen je kazao da je bitno da politički lideri sada dogovore mere kojim bi se takve stvari sprečile.

(Tanjug)

