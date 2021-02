Austrijanci žele da se vakcinišu u Srbiji

BEČ – Uspešan proces vakcinacije u Srbiji, koji je naišao na međunarodnu pažnju, sve više navodi strane državljane da cepivo pokušaju da dobiju u Srbiji.

Bivši političar Saveza za budućnost Austrije (BZO), sada PR konsultant, Štefan Pecner rekao je za austrijsku televiziju „Oe24“ da namerava da se u Srbiji vakciniše ruskom vakcinom Sputnjik V.

On tvrdi da će još tokom februara biti vakcinisan.

Pecner je dodao da se nabavka vakcine Sputnjik V obavlja isključivo na državnom nivou između Rusije i Srbije.

Kako je rekao, on koristi „svoje diplomatske veze“ kako bi došao do vakcine, ali i ističe da mu je važno da to bude u skladu sa zakonom i da ne želi da nekome ko je na redu, oduzme vakcinu.

Pecner se dalje založio za prevremeno odobrenje ruske vakcine u Austriji, dodajući da ne razume zašto Austrija do sada nije prišla Rusiji sa molbom za dobijanje vakcina.

„Rusija je prijatelj Austrije, a tako i predsednik Vladimir Putin. Zato smatram da bi bilo moguće da Austrija dobije ruske vakcine, ali se to očigledno ne želi u Beču“, naglasio je on.

Preneo je i da ima mnogo upita građana Austrije da li bi im mogao obezbediti pristup ruskoj vakcini.

(Tanjug)

