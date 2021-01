Autobus sleteo sa nadvožnjaka i ostao da visi, 7 povređenih (video)

Najmanje sedam osoba povređeno je u nesreći u Njujorku kada je autobus sleteo sa nadvožnjaka.

Nesreća se dogodila sinoć u 23 sata po lokalnom vremenu u Bronksu.

Lokalni mediji su objavili da je povređeno najmanje šestoro putnika i vozač autobusa.

Prema navodim njujorške policije, oni su zadobili lakše povrede.

Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT

Snimci zglobnog autobusa na društvenim mrežama pokazuju kako se on razdvojio, pri čemu je prednji deo pao sa nadvožnjaka, dok je ostatak ostao na gornjem delu puta.

BREAKING: A city bus crashed on the Alexander Hamilton bridge in the Bronx and is hanging off the overpass. 12 people have been reported as Injured #Bronx #AlexanderHamiltonBridge pic.twitter.com/9hZGGjsPOG

