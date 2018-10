Avion sa 188 putnika srušio se u more (foto, video)

Avion indonežanske aviokompanije Lion Air sa 188 putnika i članova posade srušio se u ponedeljak u more kod ostrva Jave, nedugo nakon poletanja iz glavnog grada Džakarte, saopštila je agencija za spasavanje te zemlje.

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning. pic.twitter.com/sWRSdGgG8n

Boing 737 nestao je s radara deset minuta nakon uzletanja. On je, navode, letio na liniji Džakarta — Palkanpinang na ostrvo Banka u Indoneziji

Parts of debris from Lion Air flight #JT610 off the coast of Jakarta, Indonesia.

188 people were on board the plane when it crashed. The search team reports they have found some personal belongings from passengers and life vests from the crash.#LionCrash #LionAir pic.twitter.com/YB7xX9Rkw6

