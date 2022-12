Babiš: Potrebna nam je i Srbija i ZB u Šengenu

KELEBIJA/TOMPA – 15. decembra (Tanjug) – Bivši premijer Češke Andrej Babiš izjavio je danas u prisustvu predsednika Srbije i Mađarske Aleksandra Vučića i Katalin Novak na granicnom prelazu Kelebija Tompa da je jedno od rešenja za sprečavanje ilegalnih migranata da i Rumunija i Bugarska kao i Srbija i sve zemlje zapadnog Balkana budu deo Šengena.

„Imamo Srbiju koja nije član EU, ali treba da bude deo Šengena jer aktivno učestvuje u rešavanju problema“, rekao je Babiš koji se sada bavi ilegalnim migracijama na kojima, kao je rekao krijumčari uzimaju milione i milijarde od ljudi koji moraju da beže iz svojih zemalja.

Kako kaže, učestvovao je na brojnim sastrancima Fronteksa, bavio se granicom sa Severnom Makedonijom i Grčkom.

„Paradoksalno je bilo što su tamo hvatali ilegalne migrante koji su dolazili iz Šengena, i to što su napadali Mađarsku zbog ograde svi su je kritikovali ali su svi shvatili da je to pitanje bezbednosti, bezbednosti Evrope“, rekao je on.

„Ne mogu u Šengenu da budu samo članice EU, Evropa je Asteriks i Obeliks i ona se mora braniti sa mora“, rekao je Babiš i dodao je da ga je šokirala činjenica da je Hrvatska čekala na ulaz u Šengen osam, devet godina i da Bugarska i Rumunija i dalje čekaju.

Dodao da u celu priču treba uključiti i Tursku, odakle dolaze milioni izbeglica i Siriju.

„Potrebne su nam Rumunija, Bugarska Srbija, ceo Balkan, nije potrebno da su svi članice EU, potrebne su nam te zemlje“, rekao je on i dodao da se Evropski savet problemom ne bavi na pravi način, ali da je dobro što je francuski predsednik Emanuel Makron .

Babiš je rekao da je EU južnim zemljama dala milione, da Mađarska nije dobila ništa iako je rado zbrinula izbeglice iz Ukrajine, kao i Češka.

„Znam da postoji 27 ministara, da pregovori komplikovani, ali reč je o bezbednosti. Moramo da preuzmemo korake“, rekao je Babiš i podsetio kako je Zoran Zaev (bivši premijer Severne Makedonije) danima bio suočen sa problemom ilegalnih migranata i željom da pomogne Evropi.

Ako bi se sve zemlje udružile u toj borbi to bi bilavelika prednost za sve nas, rekao je Babiš, koji je susret sa predsednikom Aleksandrom Vučićem iskoristio je da zahvali Srbiji na pomoći tokom pandemije.

(Tanjug)

