Babiš: Vanredni izbori ako socijaldemokrate odu iz vlade

PRAG – Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da će vanredni izbori biti raspisani ukoliko njegovi koalicioni partneri socijaldemokrate napuste vladu, prenosi Rojters.

Agencija navodi da bi se time povećale šanse za politička previranja nakon što protesti protiv Babišove vlasti traju već nedeljama.

Babiš je u televizijskoj debati kazao da je već odbacio mogućnost da traži podršku za vladu od ultradesničarske, anti-EU i anti-NATO orijentisane stranke Sloboda i direktna demokratija, pa bi u zato izbori bili jedina opcija.

„Verujem da socijaldemokrate neće napustiti vladu. Zašto bi to učinili. To bi bilo potpuno samoubistvo, zato što bi to de fakto značilo prevremene izbore“, kazao je Babiš.

Rojters podseća da su redovni izbori u Češkoj planirani za kraj 2021. godine.

Babišova vlada preživela je u četvrtak glasanje o poverenju koje je opozicija tražila zbog protesta koji traju protiv premijera.

