Bačić: HRT izložen političkom pritisku

ZAGREB – Generalni direktor HRT-a, Kazimir Bačić, saopštio je danas da je ta televizija, kao javni medijski servis, zbog tužbi koje su podignute u svrhu, kako navodi, zaštite i časti i ugleda HRT-a, izložena političkom pritisku i orkestriranim napadima.

U otvorenom pismu Bačić ističe da je „HRT šokiran optužbama za cenzuru s obzirom da u svim segmentima svoga rada poštuje pravila struke, objektivno i uravnoteženo izveštava o događajima, te je otvoren za sve društvene skupine, udruge i političke opcije“.

„HRT ne želi da bude sredstvo dnevno političkih razmirica i predizbornih kampanja bilo koje političke orijentacije“, poručuje Bačić u pismu upućenom hrvatskoj javnosti, Saboru, vladi i medijima.

Izvestio je i da je HRT, u skladu sa zaključcima saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, pokrenuo postupke mirenja s tuženim izdavačima.

Naglašavamo da Hrvatska radiotelevizija poslove obavlja profesionalno i transparentno, u skladu s Zakonom o HRT-u i Ugovoru s Vladom RH, te profesionalnim smernicama EBU-a, čija je članica, stoji u pismu Bačića dostavljenom medijima.

Predsednik zagebačkog odbora opozicionog SDP, Gordan Maras, uz izvinjenje, udaljio je ranije danas ekipu HRT-a sa pres konferencije pridržavajući se, kako je naveo, odluke te stranke o bojkotu hrvatskog Javnog servisa do velikog novinarskog protesta, koji će u orgaizaciji Hrvatskog novinarskog društva biti održan u subotu, 2. marta.

„Nije do vas lično, ja se izvinjavam, ali priključili smo se bojkotu HRT-a. Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote 2. martaa, do tada ne dajemo izjave za Javni servis. Time protestujemo protiv, po nama, najgoreg javnog servisa u Evropi“, rekao je Maras.

Nakon konferencija za novinare, međutim, Maras je osetio potrebu da se još jednom izvini novinaru HRT-a, kojeg je udaljio sa pres konferencije i priznao da je pogrešio.

„Pogrešio sam danas postupkom prema novinaru HRT-a. Unapred sam mu se izvinio, ali moja reakcija nije bila primerena. Iako nisu bili pozvani na konferenciju, trebalo je da to ignorišem. Oni nisu odgovorni za cenzuru na HRT i nadam se da će prihvatiti ovo moje izvinjenje“, napisao je Maras na Tviteru.

Trideset udruženja civilnog društva saopštilo je ranije da do novinarskog protesta koji je zakazan za 2. mart pod nazivom „Novinarstvo ne damo!“ neće učestvovati u programu pojavljivanjem u HRT-ovom studiju ni davanjem izjava za tu televiziju, a sve u znak podrške tuženim novinarima i medijima.

Pridružili su im se Amsterdamska koalicija, SDP, stranka Možemo, Radnička fronta, SDS S, START Dalije Orešković i drugi.

