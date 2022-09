Bajden: SAD će braniti svaki pedalj teritorije NATO

Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je večeras u Vašingtonu da Amerika i njeni saveznici neće biti zastrašeni pretnjama ruskog predsednika Vladimira Putina, i poručio Putinu da će SAD „braniti svaki pedalj teritorije NATO“, javlja američki Si-En-En (CNN).

Putin je danas potpisao ukaze o ruskom pripajanju četiri ukrajinske oblasti, što su zapadne zemlje, Evropska unija i NATO oštro osudile, a Bajden je povodom toga izjavio da SAD ne priznaju aneksiju Zaporoške, Hersonske, Donjecke i Luganske oblasti.

„Amerika i njeni saveznici neće, naglašavam – neće biti zastrašeni. Neće biti zastrašeni Putinom, njegovim nedgovornim rečima i pretnjama“, saopštio je Bajden iz Bele kuće i ukazao da je“Putinovo postupanje znak da mu ide teško“.

Kao dokaz toga, Bajden je naveo „lažne referendume“ o prisajedinjenju četiri ukrajinske oblasti Rusiji, kao i „ovu šaradu koju je izveo jutros“ kada je objavio aneksiju.

„Sjedinjene Države to nikada neće priznati. I da budem otvoren: ni svet to nikada neće priznati. Ne može on da prigrabi teritoriju svoga suseda i da se izvuče sa tim, prosto i jednostavno ne može“, rekao je Bajden u svom obraćanju.

Prema njegovim rečima, SAD će nastavidi da pružaju vojnu pomoć Ukrajini radi njene odbrane, a ta zemlja će od američkog konresa dobiti još 13 milijardi dolara.

„Amerika je u potpunosti spremna da sa svojim NATO saveznicima brani svaki pedalj NATO teritorije, svaki pedalj – pa prema tome, gospodine Putin, želim da me shvatite sasvim jasno. Svaki pedalj“, rekao je Bajden.

(Beta)

