Bar: Ozbiljne nepravilnosti u zatvoru u kojem se ubio Epstajn

NJUJORK – Američki javni tužilac Vilijem Bar izjavio je danas da postoje „ozbiljne nepravilnosti“ u saveznom zatvoru u Njujorku u kojem je u subotu pronađen mrtav milijarder Džefri Epstajn, koji je bio optužen za seksualnu zlouotrebu i podvođenje maloletnica.

Bar je rekao da je bio „zapanjen i iskreno besan“ kad je čuo za propuste u obezbeđenju ovog zatvorenika.

„Sada slušamo o ozbiljnim nepravilnostima u toj ustanovi koje su dosta zabrinjavajuće i zahtevaju detaljnu istragu“, rekao je Bar na konferenciji za novinare.

On je rekao da će se nastaviti istraga o eventualnim Epstajnovim saučesnicima, prenosi Rojters.

Obdukcija tela Epstajna je završena, ali detalji još nisu objavljeni.

Epstajn se nalazio u zatvoru nakon što je uhapšen 6. jula. On se izjasnio da nije kriv za optužbe.

U optužnici koja je teretila Epstajna navedeno je da je on namamio desetine maloletnica u svoje luksuzne kuće i plaćao im za seksualne usluge.

Sredinom jula sud je odlučio da će on ostati u pritvoru do kraja suđenja.

Sudija je odbio Epstajnov zahtev da bude u kućnom pritvoru u svojoj vili u Njujorku, čija se vrednost procenjuje na 77 miliona dolara.

(Tanjug)