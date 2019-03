Barnije: Britanija može da ostane u EU, ako želi

LONDON – Glavni pregovarač Evropske unije za Bregzit Mišel Barnije izjavio je danas da Velika Britanija, ako želi, može da ostane u EU.

On je to rekao pred Evropskim parlamentom dodajući da je „sve moguće“ do 11. aprila, odnosno do dana pre isteka produženog roka za Bregzit, prenosi britanski Indipendent.

„Niko u Briselu ne pokušava da vam ukrade Bregzit, niko ne pokušava da poništi glasanje britanskog naroda. međutim nije Brisel odlučio da bi Velika Britanija trebalo da napusti EU – vi ste to izabrali i vi ste odgovorni i suočavate se sa vašim odlukama. Niko drugi“, rekao je Barnije.

Prema njegovim rečima na Britaniji je da odluči kojim će putem da krene i da odluči kako da preuzme tu odgovornost i da odabere šta želi za budućnost, i da na kraju snosi posledice odluka koje je donela.

„Velika Britanija želi da napusti EU, što znači da želi da napusti carinsku uniju, jedinstveno tržište i snosiće posledice toga ali, naravno, kao što je rekao predsednik (Evropskog saveta Donald) Tusk, i dalje može da ostane. Sve je moguće do 11. aprila“, rekao je barnije.

Lideri EU su, na zahtev britanske premijerke Tereze Mej, odlučili prošle nedelje da izlazak Velike Britanije iz EU, prvobitno predviđen za 29. mart, odlože do 12. aprila, Ako britanski Parlament odobri sporazum koji im nudi premijerka, Bregzit će biti pomeren do 22. maja.

(Tanjug)