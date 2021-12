Beč najpre otvara radnje, pa tek onda gastronomiju

BEČ – Vlasti austrijske pokrajine i grada Beča odlučile su da i nakon okončanja lokdauna, od 13.decembra primenjuju restriktivne epimiološke mere i samo obazrivo započnu otvaranje.

Prema odluci bečkih vlasti u glavnom gradu će 13.decembra najpre otvoriti sve radnje, dok će gastronomija i hoteljerstvo morati sačekati do 20.decembra.

Inače austrijski kancelar Karl Nehamer najavio je da će lokdaun, koji je uvedne za celu Austriju, biti okončan, kao što je planirano do 12.decembra, ali samo za vakcinisane i izlečene od kovid19, dok će za nevakcinisane biti nastavljen.

On je najavio da će vlada doneti odluku o otvaranju radnji i gastronomije, kao i hotela, ali da svaka pokrajina može doneti svoje mere, što je učinio Beč.

Hoteljeri i gastronomi reagovali su ljutito na najave gradonačelnika Mihaela Ludviga, i poručuju da ne razumeju što moraju čekati nedelju dana duže.

Posebno u Beču, gde postoji uzorna infrastruktura za PCR testiranje, i najniža incidencija u Austriji je apsurdno odlagati otvaranje hotela, smatra predsednica Udruženja hoteljera Austrije Mihaela Rajterer.

Od 13.decembra, samo za vakcinsane i izlečene, ponovo otvaraju prodavnice, uslužbe delatnosti i kulturne institucije.

Od 13.decembra biće ponovo moguće kulturne manifestacije, odnosno skupovi sa više od 25 osoba.

Tako će ponovo otvoriti i božićne pijace, ali uz stroga pravila, a to znači da se punč može prodavati, ali ne i konzumirati za štandom, sve do otvaranja gastronomije, to jest 20.decembra.

Za sada je jedino neizvesno da li će se primenjivati takozvano „2G plus“ pravilo, prema kojem je pored sertifikata o vakcinaciji ili preležanom kovid19 potreban i negativan PCR test, ili „samo“ 2G uz obavezne FFP2 maske.

U sportu, kako je najavio Ludvig, omogućiće se sport na otvorenom, a u zatvorenom prostoru samo oni sportovi bez kontakta.

Nedelju dana kasnije, 20.decembra, otvoriće i gastronomija i hoteli, ali isto uz „2G“ pravilo.

Za noćnu gastronomiju još nema najave otvaranja.

(Tanjug)

