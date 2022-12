Bećirović: Dodik nema ovlašćenja u vođenju spoljnje politike BiH

SARAJEVO – Bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović rekao je danas, povodom izjave predsednika RS Milorada Dodika o usklađivanju stavova RS i BiH sa Srbijom po pitanju učešća na Samitu EU-Zapadni Balkan u Tirani, da neosnovani stavovi i neovlašćeno mešanje Dodika u pitanja koja nisu u njegovoj nadležnosti nemaju pravnu snagu.

„Predstavnici nižih administrativno-teritorijalnih jedinica u BiH nemaju nikakva ovlašćenja u vođenju spoljne politike. Takođe, susedne države ne mogu i nikada neće moći da odlučuju o spoljnoj politici BiH. O tome odlučuju nadležni državni organi. Milorad Dodik i njegovi neosnovani stavovi i neovlašćeno mešanje u pitanja koja nisu u njegovoj nadležnosti, nemaju pravnu snagu“, rekao je Bećirović, preneo je Klix.ba.

Bećirović je rekao da je BiH nezavisna, suverena država i punopravna članica UN i naglasio „da bilo kakvo usaglašavanje stavova između predsednika RS i predsednika Srbije nema uticaja na odluku“ BiH o učešću na Samitu u Tirani 6. decembra.

„Dodik i RS nisu čak ni pozvani da učestvuju na ovom samitu u bilo kom formatu, tako da je besmisleno čak i pominjati stavove entiteta u kontekstu učešća na samitu u Tirani. Predsedništvo BiH je donelo odluku, kojim je prihvatila poziv za učešće na Samitu EU-Zapadni Balkan, te dogovorila ko treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu“, zaključio je Bećirović.

Dodik je ranije danas izjavio za Tanjug da ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne bude išao na samit u Tirani, da će onda i prisustvo Republike Srpske biti pod znakom pitanja.

„Kod nas u Bosni i Hercegovini su složene procedure vezano za to, zna se da Bosna i Hercegovina ima tročlano predsedništvo i ako jedan ne može, onda ide drugi i to može da predstavlja problem, ali sve ćemo to usaglasiti sa predsednikom Vučićem“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.