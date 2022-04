Becirovic: Odnosi sa SRB bice jos bolji posle pobede Goloba

BEOGRAD- Direktor ljubljanskog instituta IFIMES Zijad Bećirović izjavio je danas da će odnosi Slovenije i Srbije biti još bolji posle pobede Roberta Gologa na republičkim izboma u Sloveniji i dodaje da nije siguran da će lider Socijaldemokratije Tanja Fajon dobiti funkciju ministra spoljnih poslova, kako to piše austrijski javni servis ORF

U izjavi za Tanjug, Bećirović je rekao da je Golob, kao najverovatniji mandatar vlade, najavio velike promene u unutrašnjoj i spoljnoj politici.

Direktor IFIMES-a ističe da je Golob veoma pragmatičan čovek koji ima inženjerski pristup i nije sklon kalkulacijama kao tradicionalni političari. Pogotovo ne kao Janez Janša koji je, kaže Bećirević, prošao kroz razne evolucije da bi na kraju bio najbliži Budimpešti i Višegradskoj grupi.

„Golob nikoga ne isključuje i vidi ogromne potencijale za saradnju, jer je kao prvi čovek uprave energetske kompanije puno radio po regionu. Prijateljski je nastrojen prema svim zemljama, a najvažnije je da ima poštene namere da se odnosi na svim područjima unaprede, a posebno sa Srbijom. Za Sloveniju je Srbija važan ekonomski partner, pogotovo što ima dosta prostora da se ta saradnja unapredi u interesu obe zemlje“, poručuje direktor IFIMES-a.

Na pitanje da li bi se ti odnosi mogli pogoršati ukoliko, kao što to piše bečka štampa, Tanja Fajon postane ministarka spoljnih poslova, Bećirević kaže da nije siguran da će Fajonova dobiti tu funkciju.

„Čak i ako je dobije, moraće slediti zvaničnu politiku Slovenije koju će Golob kreirati. Podsećam da je i Srbija podržala Goloba. Mislim da je problem Tanje Fajon što je ona prihvatila jedan model percepcije Srbije koji je još iz vremena Slobodana Miloševića“, smatra Bećirević.

On dodaje da je Fajonova jednim delom podlegla tom klišeu, ali da su se i svet i Srbija promenili u poslednjih desetak godina.

„Moraju se naći nove paradigme, a ne robovati klišeima iz prošlosti“, poručuje Bećirović.

Na pitanje kako je došlo do tako ubedljive pobede stranke koja je osnovana pre tri meseca, on odgovara da Slovenija ima tradiciju da se pre izbora pojavljuju nove političke opcije i lideri i da se to već četvrti put desilo.

Priča da se ponovio scenario sličan onome iz 2006. godine kada vlada Janeza Janša nije dozvolila ponovni izbor Zorana Jankovića, sadašnjeg gradonačelnika Ljubljane, za potpredsednika uprave Merkatora.

„To je nateralo Jankovića da osnuje svoju stranku Pozitivna Slovenija. Postao je tada gradonačelnik Ljubljane i na toj poziciji je i sada. Sem toga, 2011. je pobedio na izborima, ali na žalost, nije uspeo da formira Vladu. Slično je sa Robertom Golobom“, kaže Bećirević.

On objašnjava da Janez Janša nije želeo da produži mandat kompletnoj upravi, na čelu sa Golobom, u energetskoj kompaniji GEN-I, jednoj od najuspešnijoj u Evropi, a prvoj u jugoistočnoj Evropi.

„To je potaklo Goloba i njegove istomišljenike da se organizuju. Osnovali su pokrat „Sloboda“ i na isti način, kao što je to uradio Janković, trijumfovali na izborima, ali ovoga puta Robert Golob i pokret „Sloboda“ porazili su vladajuću Slovensku demokratsku stranku aktuelnog premijera Slovenije i mogu da formiraju vladu“, zaključuje Bećirović.

(Tanjug)

