Bela kuća: SAD imaju mogućnosti da prošire sankcije Rusiji

VAŠINGTON – SAD imaju mogućnosti da prošire svoje sankcije Rusiji, i da njima obuhvate strateški važne sektore ruske ekonomije, saopštio je zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Dalip Sing.

„Možemo još da proširimo naše sankcije. Da preduzmemo mere, da sankcije koje smo već primenili, usmerimo ka više ciljeva, više sektora i više banaka koje do sada nismo obuhvatili „, rekao je Sing , prenosi CNN.

Na pitanje novinara na šta bi se to tačno odnosilo, Sing je odgovorio da se radi o „komandnim visovima ruske ekonomije“, strateški najvažnijim sektorima.

„Uglavnom se radi o nafti i gasu, ali ima i drugih sektora. Ne želim da ih preciziram, ali mislim da ruski predsednik Vladimir Putin zna šta je u pitanju“, naglasio je američki zvaničnik.

Sing je naveo i da su sankcije SAD i saveznika ruskoj ekonomiji, primorale Putina da preduzme „neke očajničke mere“.

„On samoizoluje ekonomiju svoje zemlje. Rusija je sada na ubrzanom putu ka sovjetskom načinu života u stilu 1980-ih. Nalazi se pred ekonomskim ponorom i to je rezultat Putinovih izbora, i vidi se po njegovim reakcijama kuda to vodi “, rekao je Sing i naglasio da je „ovo Putinov rat i sankcije, čiji teret on svaljuje na ruski narod“, navodi CNN.

(Tanjug)

