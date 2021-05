Belorusija uhapsila opozicionog aktivistu nakon što mu je avion preusmeren

Beloruske vlasti su danas uhapsile pokretača onlajn kanala, ključnog za razmenu informaciju medju protivnicima predsednika Aleksandra Lukašenka, nakon što je avion u kojem je bio preusmeren na Minsk zbog pretnje bombom.

Lukašenkov kabinet je saopštio da je on lično naredio da lovac MiG-29 otprati do aerodroma u Minsku avion kompanije Rajaner, koji je leteo od grčke Atine do litvanskog Vilnjusa.

Koosnivač kanala u aplikaciji Telegram, novinar Raman Pratasevič uhapšen je na aerodromu u Minsku, saopštilo je belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Beloruske vlasti su prošle godine proglasile taj kanal za ekstremistički pošto je korišćen za organizaciju masovnih demonstracija protiv Lukašenka.

Prataseviča, koji je ranije pobegao iz Belorusije u Poljsku, preti kazna zatvora do 15 godina.

Lukašenkov kabinet je naveo da je pretnja bombom primljena dok je avion bio iznad Belorusije.

Zvaničnici Belorusije su kasnije naveli da u avionu nije pronadjen eksploziv.

Kompanija Rajaner za sada se nije oglašavala.

Beloruska opoziciona liderka Svetlana Tihanovska, koja se takodje sklonila iz zemlje, pozvala je Medjunarodnu civilnu avijaciju da otvori istragu.

„Apsolutno je očigledno da je ovo operacija specijalnih službi sa ciljem otimanja aviona radi hapšenja aktiviste i blogera Ramana Prataseviča. Niti jedna osoba koja leti iznad Belorusije ne može da bude sigurna u svoju bezbednost“, navela je Tihanovska.

Beloruska vlast, na čelu s autoritarnim Lukašenkom, započela je oštar obračun sa neistomišljenicima kada su posle predsedničkih izbora 9. avgusta širom zemlje izbili masovni antivladini protesti.

Protesti zbog zvaničnih rezultata glasanja, prema kojima je Lukašenko dobio više od 80 odsto glasova, trajali su do dolaska oštre zime, uprkos nastojanju vlasti da ih uguše hapšenjima i represijom nad demonstrantima i aktivistima. Zbog učešća na demonstracijama od avgusta je uhapšeno više od 34.000 ljudi, od kojih je policija hiljade brutalno pretukla.

Na meti vlasti, i nakon što su protesti zamrli, našli su se i nezavisni mediji i novinari. Vlast je prošle nedelje uhapsila 11 zaposlenih popularnog beloruskog portala TUT.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.