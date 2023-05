Beloruski aktivista, uhapšen pošto je avion primoran da sleti u Minsk, izjavio da je pomilovan

Beloruski novinar i aktivista Raman Prataševič, koji je uhapšen i osuđen pošto je avion u kojem je bio prinudno sleteo u Minsk, izjavio je da ga je pomilovao predsednik države, javila je danas državna agencija Belta.

„Upravo sam potpisao sve potrebne dokumente koji potvrđuju da sam pomilovan. Ovo je, naravno, odlična vest“, rekao je Prataševič.

On je 3. maja osuđen za organizovanje nemira i za kovanje zavere za preuzimanje vlasti.

Vodio je kanal na aplikaciji Telegram koji su veoma koristili učesnici masovnih demonstracija posle izbora u avgustu 2020. godine, na kojima je autoritarni beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko osvojio šesti mandat.

Beloruske vlasti su na višemesečne masovne proteste odgovorile represijom. Policija je uhapsila više od 35.000 ljudi i pretukla hiljade, a zatvorene su i desetine medijskih kuća i nevladinih organizacija.

Prataševič je u to vreme živeo u egzilu, ali su on i njegova devojka uhapšeni u maju 2021. godine kada je let kompanije Rajaner iz Grčke za Litvaniju, na kojem su bili, primoran da sleti u Minsk. Beloruske vlasti su tvrdile da je postojala pretnja bombom, ali su kasnije navele da u avionu nije pronađen eksploziv.

Prataševič je kasnije na državnoj televiziji nekoliko puta priznao krivicu, ali su kritičari tvrdili da je to učinio pod prinudom. Kasnije je prebačen iz klasičnog u kućni pritvor. Njegova devojka, državljanka Rusije, osuđena je u maju 2022. na šest godina zatvora.

Beloruska organizacija za ljudska prava Vesna navodi da je u Belorusiji oko 1.500 ljudi iza rešetaka zbog povezanosti sa opozicionim aktivnostima.

(Beta)

