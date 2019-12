Besne požari u Australiji: Gradić spaljen do temelja

Gradić Balmoral skoro je potpuno uništen u katastrofalnim požarima koji su zahvatili australijsku državu Novi Južni Vels.

Premijer Novog Južnog Velsa Gledis Beredžiklijan rekla je da „nije ostalo puno“ od grada u kome živi oko 400 ljudi.

Non è rimasto molto di #Balmoral #Nsw #bushfires BBC News – Australia fires: 'Not much left' of town ravaged by bushfirehttps://t.co/8LqwVPug8l

