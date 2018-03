Bez presedana: Više od 20 zapadnih zemalja proteruje ruske diplomate

SAD, Kanada, Norveška, Ukrajina, Albanija i 16 zemalja EU proteraće ruske diplomate zbog trovanja bivšeg oficira GRU Sergeja Skripalja.

Na taj način su se ove države pridružile odluci Velike Britanije koja je sredinom marta zahtevala da zemlju napusti 23 diplomata iz Rusije.

Mere Vašingtona

Sjedinjene Američke Države treba da napusti 60 osoba.

„Proterujemo 48 članova diplomatske misije i još 12 članova misije UN“, saopštio je visoki zvaničnik Bele kuće.

Stejt department tvrdi da su diplomate u UN „radile za ruske obaveštajne službe, čime su zloupotrebile svoje privilegije“.

Osim toga, Vašington zatvara ruski konzulat u Sijetlu. Ovaj korak Bele kuće objašnjava se „blizinom generalnog konzulata jednoj od podmorničkih baza“.

„Sjedinjene Američke Države preduzimaju ove mere zajedno sa NATO saveznicima i partnerima širom sveta kao odgovor na upotrebu hemijskog oružja u Velikoj Britaniji od strane Rusije — što je poslednji (slučaj) u nizu aktuelnih destabilišućih dejstava u svetu“, izjavio je zvaničnik administracije.

Vašington je dodao da su SAD spremne da preduzmu nove mere u slučaju da Rusija odgovori na ove korake.

Mere Evropske unije i drugih zemalja

Proterivanje ruskih diplomata objavile su i Kanada, Francuska, Poljska, Ukrajina, Češka, Litvanija, Estonija, Danska, Norveška, Italija, Španija, Holandija, Nemačka, Finska, Rumunija, Hrvatska, Letonija i Albanija.

Prošle nedelje su se lideri EU dogovorili o zajedničkoj izjavi o incidentu u Solsberiju, složivši se sa procenom Londona o „veoma verovatnoj“ odgovornosti Rusije i odsustvom „drugog verovatnog objašnjenja“.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 26, 2018