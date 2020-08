BIH: Mere se produžavaju 14 dana, zatvaranje bi pogodilo ekono

SARAJEVO – Krizni štab Federalnog ministarstva zdravlja BiH odlučio je danas da se sve dosadašnje mere produže za 14 dana, što ne znači, kako su rekli, da neće biti korekcija ako bude potrebe.

Kako je navedeno, ponovno zatvaranje dovelo bi u pitanje preživljavanje, prenosi portal Klix.

„Mi smo imali među tri najbolja odgovora u Evropi, blagovremeno smo doneli mere i izbegli smo prvi loš scenarij, što mnogim zemljama nije uspelo. Kad su poslednje mere donesene, imali smo izuzetno dobru situaciju“, kazao je pomoćnik federalnog ministra zdravlja Goran Čerkez.

Kako je rekao, trenutne mere su efikasne i kvalitetne, a u velikoj meri ograničavaju život i ekonomiju.

„Ako bi došlo do zatvaranja koje smo imali, došlo bi u pitanje kako preživeti i živeti uopšte. Ne verujemo da ćemo ih više uvoditi, jer to izgleda neće biti praksa nijedne zemlje u Evropi i svetu. Zbog toga pokušavamo zajednički da napravimo front da svi uložimo napore i ispoštujemo ove preporuke jer će one biti garancija da će ekonomija moći da radi makar u ovom obimu“, rekao je on.

