Bil Gejts neće ući u svemirsku trku i ima snažnu poruku za Bezosa, Maska i Brensona

Za razliku od Elona Maska, Džefa Bezosa i Ričarda Bransona, Bil Gejts nije zainteresovan za odlazak u svemir i umesto toga planira da koristi svoj novac za dobre svrhe kao što su suzbijanje malarije i tuberkuloze.

2021. je bila velika godina za istraživanje svemira jer su se šefovi SpaceX-a, Blue Origin-a i Virgin Galactic-a takmičili da svoje komercijalne imperije prošire i u atmosferu.

Sa svojim uspehom, to bi mogla biti sledeća granica za turizam u kojoj bogati kupci dobijaju nekoliko minuta u svemiru da posmatraju našu planetu.

Uprkos tome što ima novca da može da parira svojim konkurentima, Bil Gejts kaže da na Zemlji postoje hitniji problemi i da sebi postavlja prilično značajan cilj za 2022. godinu, a to je iskorenjivanje dečije paralize sa lica planete.

„Svemirska trka, mnogo toga je komercijalno tržište. Imati odlične internet veze širom Afrike je dobra stvar. Korišćenje satelita za posmatranje da vidimo šta se dešava sa poljoprivredom i klimatskim promenama. Dakle, to nije u potpunosti filantropski motivisano. Nadam se da će ljudi koji su bogati cnaći načina da vrate svoje bogatstvo društvu i ostvare veliki uticaj. Jasno je da imaju veštine. Ne mogu, ili ne bi trebalo, da žele sve da potroše sami“, poručuje Gejts svojim kolegama milijarderima i dodaje: „Dok se ne rešimo malarije i tuberkuloze, i svih ovih bolesti koje su tako strašne u siromašnim zemljama, to će biti moj potpuni fokus“, rekao je on za CNN.

A njegovi filantropski napori su već napravili korake. Partnerstvo Fondacije Bila i Melinde Gejts sa Sudom Prestolonaslednika Abu Dabija upravo je uspešno pomoglo u iskorenjivanju onhocerkoze, opšte poznate kao rečno slepilo, u Nigeru, prvoj afričkoj zemlji koja je to učinila.

Osnivač Majkrosofta kaže da ako ima jedan cilj za 2022. godinu, to bi bila iskorenjivanje dečije paralize.

„To je za mene veliki, važan razlog. Dakle, ako Avganistan može da ostane stabilan, izgleda da ćemo konačno svesti divlji poliomijelitis na nulu. I na tome radimo više od 20 godina.“

Ali ima mnogo izazova. Gejts kaže da, pošto ljudi širom sveta ne vide ove bolesti, inicijative za pomoć u njihovom izlečenju su u velikoj meri nedovoljno finansirane.

„Zaista treba da ulažemo u zdravlje Afrike, da deca prežive, da imaju dobru ishranu i to je budućnost, da se dobro obrazuju i da podignu kontinent… Tako da uvek izlazimo i kažemo da žele da se više vlada i filantropa uključi.“

Pre više od deset godina, Bil Gejts, zajedno sa Melindom Gejts i Vorenom Bafetom, stvorio je Zakletvu davanja – obavezu koju je 40 najbogatijih ljudi u Americi dalo da daju većinu svog bogatstva za rešavanje nekih od najhitnijih svetskih problema.

