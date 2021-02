Bil Gejts novim planom za svet posle korone razbesneo mnoge (video)

Ideja Bila Gejtsa da se formira globalni sistem upozorenja na bolest, navela je korisnike društvenih mreža da postave pitanje zašto milijarder koji nije iz medicinske struke kuje takve planove koji im ulivaju strah da mogu postati platforme za tiraniju.

When it comes to preventing pandemics, scientific tools alone aren’t enough. We also need new capabilities, including a global alert system and infectious disease first responders (or what I like to call a pandemic fire squad): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U

Suosnivač Majkrosofta i treći najbogatiji čovek na svetu oglasio se u ponedeljak na Tviteru i založio se za novi sistem za koji je rekao da će pomoći u sprečavanju budućih pandemija. To bi uključivalo ogromne platforme za testiranje koje bi mogle da testiraju 20 odsto stanovništva svake nedelje, rekao je Gejts u videu u kojem promoviše svoje planove. Dodao je da će se budući tretmani, poput monoklonskih antitela i vakcina, razvijati daleko brže kao odgovor na širenje bolesti ubuduće.

Gejts i njegova supruga Melinda objavili su detaljan plan u svom godišnjem pismu koje je objavljeno prošle srede, ali video objavljen na Tviteru ostavio je jači utisak. Snimak prikazuje Gejtsa kako se kreće oko malih figurica, poput šahovskih, na svetskoj mapi.

Figurice predstavljaju ljude različitih rasa, a Gejts ih pozicionira tako „da uoče početke širenja bolesti, čim se one dogode, bilo gde u svetu“. Ako takozvani „globalni sistem upozorenja“ identifikuje novu zarazu, timovi onih koji prvi reaguju, poput „pandemijskih vatrogasaca“, požuriće na lokaciju da zaustave izbijanje epidemije, rekao je Gejts, koristeći avione, helikoptere i figurice u zaštitnim odelima žute boje kako bi ilustrovao poentu.

„Zaustavljanje sledeće pandemije zahtevaće velika ulaganja, ali mislim da je ovo najbolja polisa osiguranja koju je svet mogao ikda kupi“, rekao je Gejts.

Yup. So confident is Bill of preventing bullshit pandemics, he turns his replies off.

Gejtsov plan je naišao na skepticizam i strah na društvenim mrežama, gde su oni koji su pogledali snimak istakli da su takve institucije, kao što su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti i Svetska zdravstvena organizacija, već optuživane kada je reč o praćenju izbijanja bolesti i sugerisali su da Gejts ima podle motive, prenosi RT.

„Bil Gejts postavlja temelje za još pandemija, zalažući se za armiju učesnika i jasno želi da čitava populacija ide na preglede svakih šest nedelja. Ovo je očigledno plan za dominiranje svetom i to je zlo“, napisao je jedan korisnik Tvitera.

The last time Bill gates had anything to do with a pandemic, that exact pandemic happened less than 2 months later.

Something big is going to happen soon… pic.twitter.com/mfejPMeagZ

— Reaper (@The_Reaper2008) February 2, 2021