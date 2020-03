Bila mu matora: Berluskoni (83) napustio partnerku od 34, našao još mlađu (foto)

Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni, poznat po seksualnim ispadima na čuvenim večerima „bunga, bunga“, zvanično se rastao od partnerke, kako bi se viđao sa ženom koja je 54 godine mlađa od njega.

The 83-year-old self-styled godfather of Italian politics is said to be dating 30-year-old Marta Antonia Fascina, an MP from his party https://t.co/ZA08xL1ME7

Milijarder od 83 godine napustio je Frančesku Paskale (34) posle 12 godina zajedničkog života, ali oni ostaju prijatelji, navela je Berluskonijeva stranka Napred Italijo (Forza Italia).

The maverick former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, aged 83, has parted with his long-time girlfriend Francesca Pascale, aged 34, for Marta Antonia Fascina, aged 30, an MP from his party. In the first frame is Berlusconi and Francesca; second frame is Marta. pic.twitter.com/4Rf2u7y6Ma

— Kofi Barimah (@kofibarimah) March 5, 2020