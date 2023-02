Bilčik: Prekid pregovora o članstvu nije dobra strategija

BRISEL – Evropski poslanik Vladimir Bilčik, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu (EP), izjavio je danas da ne misli da su pretnje za prekid pregovora o članstvu dobra strategija, te da niko ozbiljno ne razmišlja o zamrzavanju tog procesa.

On je rekao i da je važno da Srbija donese važne odluke kako bi stajala na strani EU.

On je dao izjavu novinarima posle debate o njegovom izveštaju u Odboru za spoljnu politiku EP i rekao da se nada da će njegov izveštaj o Srbiji biti usvojen u EP najkasnije u maju, ali da će u izveštaju biti promena zbog amandmana koje će poslanici drugih političkih grupa podneti u narednim sedmicama.

„Bilo koji događaj na terenu i koji može približiti Srbiju bliže Uniji, biće zabeležen u izveštaju. Svi radimo da bi Srbija postala članica EU i spremni smo da pomognemo. Ali istovremeno, moramo da budemo iskreni. Postoji izvestan broj problema i zadataka i očekujemo da Srbija radi na njima, a EU je spremna da stoji na strani Srbije ako osećamo da i Srbija stoji na našoj strani. Šaljem jednu vrstu emocionalne poruke danas. Pre nego što smo počeli diskusiju o izveštaju, predsednik Zelenski je bio iza mene u sali Parlamenta i on je imao veoma emotivan govor“, naglasio je on.

Dodao je da je u govoru i Odboru za spoljne poslove rekao da je prošla godina je promenila proširenje.

„Sada imamo još tri kandidata za članstvo – Ukrajina, Moldavija i Bosna i Hercegovina. Naša poruka za Zapadni Balkan i Srbiju je jasna. Mi hoćemo da vi stojite s nama, posebno u vreme rata. Zbog toga je važno usklađivanje sa spoljnom politikom Unije i restriktivne mere protiv Rusije“, naveo je.

Vreme je takođe da se napreduje u drugim oblastima, ukazao je on.

„Videli smo napredak u vladavini prava, očekujemo neke reforme u pravosuđu i to se dešava na osnovu ustavnih promena koje su se desile prošle godine. Pozdravljamo to što je srpski parlament više pluralističkiji, opozicija se vratila, ali više treba da se napravi za funkcioniranje srpske demokratije, a EP je tu da pomogne. Drago mi je što mogu da kažem da smo se dogovorili da produžimo međupartijski dijalog“, ističe Bilčik.

Bilčik kaže da je sada za Srbiju važan dijalog sa Prištinom i ohrabren je signalima koji dolaze.

„Cenim konstruktivni pristup Srbije dijalogu. Svestan sam tenzija na Kosovu, posebno na severu i pucanja koje se desilo na Badnje veče, ali takvi događaji moraju da prestanu. Srbiji je potrebna evropska budućnost i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. To bi bio ogroman korak napred. Nadam se da će sledećih sedmica i meseci biti dobrih vesti. Kao da Srbija stoji sa nama, Srbija ide ka Uniji i miri se sa svojom teškom prošlošću i gleda ka budućnosti. Mnoge moje kolege dele ovu poruku“, rekao je on.

Pretnje prekidimom pregovora za članstvo u EU nisu za Bilčika dobra strategija.

„Ja ne mislim da su pretnje za prekid pregovora dobra strategija. Ne mislim da to može sada da pomogne. Vidimo da dolaze važni signali da Srbija zna da se nalazi u teškoj situaciji. Treba da se gleda na to kako da ohrabrimo važne korake koji bi doneli više Evrope u srpskoj politici, a manje Rusije u Srbiji i srpskoj politici i tu ima praktičnih stvari. Kao energija na primer, informativni prostor, komunikacija o EU, nivo dezinformacija, širenje propagande, što takođe dolazi iz Moskve. I konačno dogovor – kako da se dođe do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine“, naveo je Bilčik.

Istakao je da je sada važno da pregovori nisu prekinuti, te da niko ozbiljno ne razmišlja o zamrzavanju procesa.

„Razgovori treba da produže ali ono što je takođe važno, i to je poruka iz mog izveštaja – stvari se neće pokrenuti ako se Srbija ne pokrene u više oblasti“, kaže on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.