Birlajn: Vaša vlada biće uzor I izvan granica naše zemlje

BEČ – Predsednica prelazne vlade Austrije Brigite Birlajn, na primopredaji funkcije Sebastijanu Kurcu, izrazila je danas uverenje da će nova vlada, koju čine Narodna partija (OVP) i Zeleni, biti uzor i izvan granica Austrije.

„Ulazite u vama već poznat prostor. Čestitam na imenovanju za kancelara i želim Vama i vladi puno uspeha i sreće u radu. Znam da nije lak zadatak preuzeti ovu tešku i odgovornu funkciju”, naglasila je Brigite Birlajn.

Izrazila je posebno zadovoljstvo što je udeo žena u novoj vladi visok.

Kazala je da je njena vlada proteklih meseci pokušala da radi najbolje što je mogla, i izrazila uverenje da će tako nastaviti I nova vlada.

„Nadam se da ćete moći da radite pun mandat od pet godina. Imate puno posla pred vama, jer program koji ste usvojili sadrži brojne stvari u korist Austrije“, naglasila je Birlajnova.

Kurc je zahvalio prelaznoj vladi što je u izazovnoj fazi za zemlju bila spremna da preuzme odgovornost.

„Siguran sam da to nije bila laka odluka, ali ste odlično obavili posao”, rekao je Kurc.

Kurc je kazao da se raduje da može nastaviti da radi za Austriju.

„Programom vlade puno zadataka smo sebi zadali, od poreskih rasterećenja do više mera u zaštiti životne sredine, pa sve do migracije… Posebno me raduje što će Austrija ponovo na međunarodnom nivou moći da nastupa, a posebno je važno da učestvujemo u oblikovanju EU, kako bi se ona razvijala u pravom smeru”, naglasio je Kurc po ponovnom stupanju na dužnost kancelara.

