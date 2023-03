Bisenić: Kineski i ruski predsednik rade na integraciji dve države

BEOGRAD- Spoljnopolitički novinar i publicista Dragan Bisenić izjavio je danas za Tanjug da kineski i ruski predsednik, Si Đinping i Vladimir Putin, ozbiljno rade na integraciji dve ogromne države i da je glavna promena koja se dešava – spajanje Kine i Rusije.

„Evroazija je stotinama godina bila geopolitički izazov za sve imperijalne sile počev od Velike Britanije pa na kraju do SAD. Promene na evroazijskom prostranstvu u smislu ruskog opredeljenja prema Aziji nisu se dogodile stotinama godina, od Aleksandra Nevskog. U ovom trenutku to je promena koja se najviše tiče Evrope. Po prvi sada može da se kaže da se Evropa ne graniči sa evropskim delom Rusije, već figurativno rečeno, u budućnosti može da se kaže da se Evropa graniči sa Azijom tj. Kinom“ objasnio je on.

Smatra da nije slučajno što je ova poseta počela 20. marta na dvadesetogodišnjicu američke invazije na Irak, koji je, kako kaže, bio događaj koji je trebalo da označi jedan vrhunac sveta koji se zasniva na dominaciji SAD.

Bisenić je ocenio da su kineski i ruski predsednik iskoristili priliku da podsete Zapad na važnost tradicionalnih spoljnopolitičkih kategorija kao što su teritorijalni integritet, suverenitet, nemešanje država u unutrašnje stvari drugih država i bezbednost na štetu trećih država.

Istakao je da u SAD već duže vreme postoji formirano mišljenje da je Kina zapravo saučesnik Rusije u svemu što se dešava u Ukrajini.

Kaže da se u zajedničkoj izjavi dvojice lidera govori da će se i jedna i druga zemlja međusobno pomagati u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što smatra novinom u rusko-kineskim izjavama, jer ta pomoć, smatra Bisenić, može da zadire u vojna pitanja koja bi mogla da postanu početak vojne saradnje Kine i Rusije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.