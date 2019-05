Bivši vodja austrijske Slobodarske stranke tuži troje zbog videa

Bivši austrijski vicekancelar i vodja ekstremnodesničarske Slobodarske stranke Hajnc-Kristijan Štrahe objavio je danas da je tužio tri neidentifikovane osobe za koje sumnja da su uključene u aferu tajnog snimanja videa na Ibici u kojem on daje kompromitujuće izjave i koji je doveo do političke krize u Austriji.

Štrahe, koji je u subotu bio primoran da podnese ostavku u vladi i na čelu stranke, napisao je na Fejsbuku da je njegova krivična tužba usmerena na moguće saučesnike u snimanju tog videa skrivenom kamerom 2017. godine na Ibici, i planova da snimak „procuri“ u dva nemačka lista, prenosi Frans pres.

Štraheov advokat objavio je danas izjavu u kojoj njegov klijent osudjuje video koji ga prikazuje da, kako izgleda, nudi usluge navodnom investitoru iz Rusije tokom jedne večeri uz piće u vili na Ibici.

Štrahe, koji je rekao da se „stidi“ svog ponašanja, smatra da su ljudi koji su to organizovali na Ibici to uradili sa namerom da „izazovu maksimalnu štetu“, navodi AP. On nije identifikovao osobe na koje sumnja.

Štrahe je rekao da „neće osporavati ono što je govorio“ na video snimku, ali je dodao da te reči ne odražavaju potpuni kontekst sedmočasovnog sastanka. Štrahe se izvinio za reči izgovorene na Ibici, ali istovremeno je osudio ciljani politički napad na njega i njegovu stranku.

Video je snimljen u julu 2017. tokom večeri u specijalno iznajmljenoj vili, a na njemu se vidi kako Štrahe obećava državne ugovore ruskom bogatašu u razgovoru sa njegovom navodnom nećakom.

(Beta)