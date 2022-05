Blinken bi se obratio Putinu rečima iz pesme „Nikada se nećemo pomiriti“

Američki državni sekretar Entoni Blinken nagovestio je da odnosi Vašingtona sa Moskvom možda neće biti obnovljeni.

Blinken je u obraćanju diplomcima Univerziteta Džordžtaun u šali rekao da žali da zbog činjenice što nema gitaru sa sobom i što ne može da se obrati predsedniku Rusije Vladimiru Putinu rečima iz pesme američke pevačice Tejlor Svift „We Are Never Ever Getting Back Together“ (Nikada se nećemo pomiriti).

(Tanjug)

