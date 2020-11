Bliski saradnik ubeđuje Trampa da prizna poraz (video)

Istaknuti saveznik Donalda Trampa, bivši guverner Nju Džersija Kris Kristi, pozvao ga je da odustane od napora da preokrene svoj izborni gubitak od Džoa Bajdena na američkim predsedničkim izborima.

“Yes,” Chris Christie tells @GStephanopoulos when asked if it’s time for President Trump to stop challenging the 2020 election results, adding that the president’s legal team has been a “national embarrassment.” https://t.co/e1MsmOnmJT pic.twitter.com/XetD6iJfDG

— ABC News (@ABC) November 23, 2020