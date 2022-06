Bolc: Pred kraj leta preti obustava isporuke ruskog gasa

BEČ – Bivši šef energetskog regulatornog tela Austrije „E-kontrol“ Valter Bolc upozorava da bi pred kraj leta moglo doći do potpune obustave isporuke ruskog gasa Austriji.

„Moramo naše planove za zimu tako izraditi jer od avgusta ili septembra može doći do potpune obustave isporuke gasa“, objasnio je Bolc u intervjuu bečkom dnevniku „Standard“.

Upitan da li će doći do potpune obustave isporuke, on je kazao da, uz možda nekoliko izuzetaka, kao što su Turska, Srbija i Mađarska, koje bi mogle dobiti gas, teško da bi to mogao biti slučaj sa drugim zemljama.

Bolc se založio za jedinstveno nastupanje EU prema Moskvi, jer samo tako može da se osigura isporuka gasa.

„Što više front bude bušan to će Moskva biti više motivisana da zavrće slavinu u nadi da će neka od članica EU preći na njihovu stranu“, objasnio je on.

Bolc kaže i da ne veruje u priču o radovima na održavanju, što se navodi kao razlog za smanjenu isporuku gasa preko gasovoda Severni tok.

„Radovi na održavanju tokom leta nisu ništa posebno. Međutim da ti radovi izazovu tehničke probleme upravo kada su predsednik Francuske, Rumunije i premijeri Nemačke i Italije u Kijevu, ne može biti slučajnost“, podvukao je on.

Smatra da time Moskva želi da razbije evropsko jedinstvo, spreči isporuku naoružanja Ukrajini I navede na uklanjanje sankcija.

(Tanjug)

