Bolton: Izrael bi trebalo da deluje sada, pre izbora u SAD

Bivši savetnik za bezbednost SAD Džon Bolton izjavio je danas da bi svako ko se brine za Bliski istok trebalo isto tako da razmišlja da li će američki predsednik Donald Tramp i drugi put biti izabran.

On je ocenio da je narednih nekoliko meseci optimalno vreme da Izrael deluje u skladu sa sopstvenim bezbednosnim interesima.

Bolton je izjavio za izraelski vojni radio da je Trampova odluka o povlačenju iz važnog nuklearnog sporazuma s Iranom 2018. godine doneta za domaću javnost i da bi Izrael morao da brine šta će se desiti u potencijalnom drugom mandatu kada Tramp ne bude više težio da ponovo bude izabran.

„Tramp je motivisan mnogo više unutrašnjom američkom politikom i zbog toga, ako bude izabran u novembru, ne znamo šta će raditi kada bude oslobodjen izbornih ograničenja. Zato svi koji brinu o tome šta se dešava na Bliskom istoku, moraju da brinu šta bi se desilo u drugom mandatu“, rekao je Bolton.

Odgovarajući na pitanje da li bi ponovni izbor Trampa bio blagoslov za Izrael ili bi doveo tu zemlju u opasnost, Bolton je rekao da misli da ni Tramp, ni njegov rival iz Demokratske partije Džo Bajden neće biti dobri za Izrael.

Govoreći o nizu neobjašnjenih eksplozija na osetljivim mestima u Iranu, on je spekulisao da bi one mogle biti deo kampanje sabotaže koju je pokrenuo Izrael ili neki drugi neprijatelj Teherana.

„Ne tvrdim da imam neko posebno saznanje kako se to desilo. Čini se da je jasno upereno na iranski nuklearni i program balističkih raketa. Ko god to radi ima moju potpunu podršku. Možda su to disidenti unutar Irana, možda sa stranom podrškom, možda kombinacija“, rekao je bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD.



On je izrazio sumnju da je eksplozija koja se dogodila u nuklearnom postrojenju Natanc unazadila program za jednu i po ili dve godine, kako je sugerisano.

SAD su uvele sankcije Iranu i izazvale stalni rast napetosti izmedju dve zemlje pošto su se povukle iz nuklearnog sporazuma koji je obećavao ublažavanje sankcija u zamenu za ograničavanje atomskih aktivnosti.

Bolton je bio primoran da podnese ostavku na funkciju savetnika u septembru prošle godine, a u julu je objavio knjigu o periodu koji je proveo u Beloj kući.

Trampova administracija je uzalud pokušavala da spreči objavljivanje knjige „Soba u kojoj se to dogodilo“ gde piše da je Tramp odobrio Netanjahuu da napadne Iran i da je Netanjahu sumnjao u sposobnost Trampovog zeta Džareda Kušnera da bude arhitekta bliskoistočnog mirovnog plana Bele kuće.

U knjizi je Botlon takodje naveo da je Netanjahu pokušavao više puta da razgovara sa Trampom da se ne sretne sa ministrom spoljnih poslova Irana na marginama sastanka G7 2019. u Francuskoj, ali je Kušner blokirao te pozive, što je potez s kojim se Bolton nije slagao.

„Mislim da to ukazuje na opasnost kada je neko ko nije u regularnoj organizaciji na vlasti poput te. Uvek je opasno sa članovima porodice na visokoj poziciji. Mislim da je Netanjahua trebalo čuti“, rekao je Bolton.

On je takodje govorio i o Netanjahuovim nastojanjima da jednostrano anektira delove Zapadne obale koji su očito u zastoju jer nema odobrenja Vašingtona, ocenivši da postoji nesporazum i da Kušner brine o jednostranim akcijama i američkom priznanju takvih akcija.

Bolton bi lično to pokrenuo, kako je rekao, ali da ne može više da savetuje.

Intervju je završio kritikovanjem Trampa što za ignorisanje upozorenja o dolazećoj pandemiji i zbog nedostatka efektivne strategije.

(Beta)

