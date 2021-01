Borel: Dogadjaji u Vašingtonu moraju biti poziv na budjenje za sve pobornike demokratije u svetu

Šef evropske diplomatije Žozep Borel izjavio je danas da šokantni dogadjaji u Vašingtonu moraju da budu poziv za budjenje za sve pobornike demokratije širom sveta, podsetnik da svet mora jače da se bori protiv dezinformacija i nejednakosti i obnovi globalnu saradnju radi promovisanja vladavine prava i demokratskih vrednosti.

Borel je u blogu objavljenom danas napisao da je bio šokiran kao i sve pristalice demokratije i prijatelji SAD širom sveta, scenama vidjenim u Vašingtonu gde je masa napala Kapitol hil da spreči glasanje o potvrdjivanju Džoa Bajdena kao predsednika zemlje.

Dodao je da zapanjujući dogadjaji od srede pokazuju koliko je američko društvo oštećeno i podeljeno posle četiri godine administracije Donalda Trampa. On je medjutim rekao i da se to svakako ne može porediti sa raznim drugim napadima na demokratiju sličnog tipa pošto su bezbednosne snage, kao i gotovo sva državna tela i demokratske institucije SAD ispunile svoje dužnosti, kao što su to činile i nedeljama pre toga od 3. novembra i predsedničkih izbora.

Medjutim, rekao je da se ne može ni potceniti značaj onog što se dogodilo i potencijalna katastrofa koja bi bila izazvana da je situacija još više izmakla kontroli.

„Ono što je vidjeno u sredu je samo vrh vrlo zabrinjavajućih dogadjaja koji se odvijaju globalno poslednjih godina. To mora biti poziv na budjenje za zagovornike demokratije. Da se bore protiv zabluda i napada na demokratske vrednosti i da se prevazidju podele u našim društvima. Ne samo u SAD“, napisao je Borel.

Svi moraju da razumeju da ako prihvatimo nazadovanje za nazadovanjem, čak iako izgleda zanemarujuće, demokratija i njene vrednosti i institucije mogu na kraju nepovratno nestati, rekao je šef diplomatije EU.

On je ukazao da je razlog za zabrinjavajući uspeh protivnika demokratije širom sveta vezan takodje i za znatan rast nejednakosti u društvima sa obe strane Atlantika protiv kojih se mora boriti, što je Evropa već počela.

Rekao je da su dezinformacije prava pretnja demokratiji i da je potrebno boriti se protiv njih efikasnije da bi se garantovalo pravo gradjana da dobiju istinite informacije.

„Širenje dezinformacija podržano društvenim mrežama snažno je ojačalo autoritarne i ksenofobne tendencije u našim društvima“, rekao je Borel.

Takodje je potrebno, kako je napisao, da se preoblikuje globalizacija i ponovo izgradi multilatelarni sistem koji može da se suoči sa disfunkcijama koje su oslabile demokratije poslednjih decenija.

„S obzirom na snagu koju su nacionalistički i autoritarni režimi stekli na svetskoj pozornici, taj zadatak neće biti lak, ali je važan za sve one koji veruju u demokratiju i njenu budućnost“, rekao je Borel i dodao da taj projekat mora da bude u centru budućih odnosa EU sa dolazećom administracijom Džoa Bajdena.

Na kraju je rekao da veruje u snagu američkih institucija i da je uveren da će američka demokratija uspeti da nadvlada teškoće kroz koje sada prolazi i da se čak nada da će izaći jača, za dobrobit svojih gradjana i celog sveta.

(Beta)

