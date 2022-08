Borel:Danas bez kompromisa Vučić-Kurti, slede sastanci do 1.septembra

Na sastanku Vučić-Kurti danas u Briselu nije došlo do sporazuma oko spora o registarskim tablicama i putnim dokumentima za putovanje na i sa Kosova, „ali to nije kraj priče i oba lidera su prihvatili da nastave razgovore idućih dana i ima vremena do 1. septembra“, izjavio je visoki predstavnik EU Žozep Borel posle susreta srpskog predsednika i kosovskog premijera.

„Danas nije bilo sporazuma, ali mi ne odustajemo, nužno je da se nadju rešenja i proces će se nastaviti“, saopštio je Borel.

On je naglasio da je to neodložno da bi se otklonilo narušavanje bezbednosti i stabilnosti za stanovništvo na Kosovu, ali i za ceo kontinent.

Borel je rekao da je hitan razlog za današnji susret bio spor oko registarskih tablica i dokumenata za putovanje na i sa Kosova.

„Medjunarodna zajednica ne želi da se zategnutosti obnavljaju i narednom razdoblju i dva strane će biti potpuno odgovorne za svako zaoštravanje na terenu „, predočio je on.

„Ovaj sastanak zakazan jer smo suočeni s veoma nepovoljnim razvojem na terenu i rastućim zategnutostima na severu Kosova“.

Današnji susret je, ukazao je visoki predstavnik EU, „bio povezan s odgovornošću lidera obe strane da tragaju za rešenjima u dobroj veri mira i kako bi mir i stabilnost preovladali na severu Kosova“.

„Ovo se dogadja u kritičnom času za naš kontinent. Posle ruske invazije na Ukrajinu suočeni smo s vrlo dramatičnim i opasnim trenutkom za naš kontinent i to nije čas za podizanje zategnutosti već za traženje rešenja i rešavanje dalekosežnih pitanja“, kazao je Borel.

„Ja sam dvojici vodja rekao da je ovo bio sastanak rešavanja krize i cilj je bio da se smiri situacija na terenu“.

„Mi smo se takodje usredsredili“, po njegovim rečima, „na postizanje sveobuhvatnog sporazumu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i dvojica lidera su mogli da govore podrobno o tom sveobuhvatnom sporazumu, tekuće zategnutosti su simptom šireg nerešenog stanja njihovih odnosa“.

„Mislim da su i predsednik Vučić i premijer Kurti razumeli da nema alternative za dijalog kao načina za rešavanje tih problema, a njima je jasno koje su razlike izmedju njih kad je reč o konačnom statusu njihovih odnosa i šta to treba da bude“, zaključio je Borel.

Ali su oni, dodao je, prihvatili da nastave razgovore da bi se taj proces normalizacije brže odvijao.

(Beta)

