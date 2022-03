Borelj: Ako zaratimo sa Rusijom pocece treci svetski rat

BRISEL – Neophodno je pomagati Ukrajini, ali i izbeći eskalaciju i stupanje u rat sa Rusijom, jer bi u tom slučaju počeo treći svetski rat, izjavio je danas šef diplomatije Evropske unije Žosep Borelj.

„Jedna stvar je jasna: potrebno je pomagati Ukrajini koliko je to moguće, ali i izbeći eskalaciju rata. Treba sprečiti da se rat prenese i na druge države i da zaratimo sa Rusijom. To bi bio treći svetski rat“, rekao je Borelj u intervjuu za francuski radio Frans info.

Upitan o mogućnosti evropskog embarga na ruski gas i naftu, kako su odlučile SAD, on je ocenio da bi Uniji bilo mnogo teže da napravi takav izbor.

„Uvozimo dosta toga“, rekao je Borelj.

Za SAD to nije previše teško jer one gotovo da ne troše rusku naftu, kazao je on.

(Tanjug)

