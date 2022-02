Borelj: Lično sam za sankcije Putinu i Lavrovu

BRISEL, 25. febraura ( Tanjug) – Šef diplomatije EU, Žosep Borelj rekao je da lično podržava sankcionisanje predsednika Rusije Vladimira Putina i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova zbog vojne intervencije na Ukrajinu.

„EU lideri su o ovome već razgovarali, ali su loptu prebacili na ministre da finalizuju dogovor. Radio sam na tome i mislim da će, ako ne bude iznenađenja i primedbi, jer nam je potreban konsenzus za to, Putin i Lavrov biti na listi“, poručio je Borelj.

Dolazeći na vanredni sastanak Saveta EU koji bi danas trebalo da usvoji drugi paket sankcija protiv Rusije, Žosep Borelj je naglasio da se mora nastaviti sa sankcionisanjem Moskve u zavisnosti od ”ponašanja Rusije”.

”Suočeni smo sa punom invazijom zemlje od strane druge zemlje. Ovde se ne radi o operaciji specijalnih snaga, ovo je puna invazija sa bombardovanjem, ubijanjem civila i sukobom dve vojske. Ovo je najgora stvar koja se dogodila u Evropi od kraja Hladnog rata”, kaže Borelj.

On dodaje da niko ne zna kako će se stvari razvijati i šta su ”ciljevi Putina”.

„EU koristi sve svoje kapacitete, uvodi snažne sankcije za koje se nadam da će uključiti i osobe na najvišem nivou“, rekao je Borelj.

On dodaje da EU „nije vojni savez“ i da neće vojno reagovati u ukrajinskoj krizi.

Borelj naglašava da je razgovarao sa međunarodnim liderima, uključujući i predsednika Kine, tražeći da iskoriste svoj uticaj na Moskvu kako bi se pošstovao suverenitet i integritet ”svih, uključujući i Ukrajinu”.

On je dodao da je važno šta će međunarodna zajednica i UN reći o ovoj situaciji gde je ceo svet suočen sa činjenicom da ”snažna država želi da napravi vojnu invaziju na suseda koji protiv nje nije učionio ništa”.

„Rusija se ponaša tako da će ugroziti mir i stabilnost za nas Evropljane i ostatak sveta. Moramo to da osudimo. Pozvaćenmo sve u svetu da galsju u UN i osude Rusiju. Ako do takve osude ne dođe to znači da vlada zakon džungle i zakon jačeg, a ceo međunarodni sistem će biti doveden u pitanje”, zaključio je Borelj.

(Tanjug)

