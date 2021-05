Borelj: Prekid vatre između Izraela i Palestinaca nije i mir

LISABON, 27. maja ( Tanjug) – Šef diplomatije EU Žosep Borelj izjavio je danas da se međunarodna zajednica mora angažovati na političkom dijalogu između Izraela i Palestinaca, koji bi doveo do konačnog rešanja sukoba i mira.

Borelj kaže da u konkretnom slučaju ne vidi drugo rešenje nego ono koje podrazumeva postojanje dve države.

”Nema tu mnogo rešenja. Rat nije rešenje, a od rešenja dve države smo dalji nego ikada. To moramo da stavimo na sto, da radio na tom rešanju, a ne samo da ga prizivamo. Ja drugo rešenje ne vidim”, kaže Borelj.

On je sa neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Lisabonu poručio da je dobro što je došlo do prekida sukoba između Izraela i Palestinaca, ali da to nije i održivo rešenje.

”Svi smo tražili da dođe do prekida vatre kako bi se izbegle dalje žrtve

Do prekida vatre je došlo i nadamo se da će potrajati. Ali ne možemo nastaviti sa prekidima vatre, nasiljem i novim prekidima vatre. Bezbednost nije mir. Potreban mir do koga će se doći ne nekim čudom već kroz političke pregovore”, kaže Borelj.

On zaključuje da je rešenje dve države jedino koje može ponuditi i Izraelu i Palestincima dostojanstvo, slobodu i zajednički život.

(Tanjug)

